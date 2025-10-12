في ظل الوضع المعيشي الصعب وتزايد الجوع والفقر في مناطق سيطرة الحوثي، اقدم يمني أمس (السبت) على قتل 3 من أولاده وإصابة ابنته في محافظة ريمة وسط اليمن.

وهزت الجريمة المروعة اليمن، خصوصاً أنها وقعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بمنطقة الجون بمديرية مزهر بمحافظة ريمة التي شهدت قبل نحو شهرين مقتل معلم قرآن كريم وإصابة أسرته على يد الحوثيين.

تفاصيل الجريمة

وقال سكان محليون إن علي قاسم أحمد الثومي أقدم على قتل أولاده فارس ويوسف ورجاء، وإصابة ابنته منى بجروح بالغة قبل فرارها إلى جيرانهم، ولم تتضح بعد دوافع الجريمة لكن التأكيدات تشير إلى أنها تأتي في إطار الأزمات النفسية التي يتعرض لها الآباء والأسر جراء القهر والابتزاز الحوثي المستمر الذي غالباً ما يولد خلافات أسرية تنتهي بمثل هذه الجرائم.

وذكرت المصادر أن أحد الضحايا عسكري، فيما الآخر مغترب، والمصابة متزوجة أيضاً ولديها طفلان، مشيرة إلى أن هناك حالة سخط شعبي واسع من هذه الجريمة البشعة.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثي تزايداً رهيباً للجرائم الجنائية، خصوصاً جرائم الأسر. وبحسب تقرير حقوقي فإن النصف الأول من العام الحالي سجل 123 جريمة قتل و46 إصابة بين الأقارب، نفذت غالبيتها عناصر وقيادات حوثية أو أشخاص متأثرون بأفكار الحوثي.

سخط شعبي

وكتبت المختطفة السابقة في سجون الحوثي سونيا الصالح على حسابها في «إكس»: «هذه الجريمة لم يسبق لها مثيل في المنطقة، وخلّفت صدمة عميقة وحزناً شديداً بين الأهالي، الذين لم يستوعبوا كيف يمكن لأب أن يوجّه سلاحه نحو فلذات كبده، في مشهدٍ مأساوي»، مضيفة: «الجريمة أعادت إلى الواجهة الحديث عن تفشي الأزمات النفسية والضغوط المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي التي يعيش فيها اليمنيون أوضاعاً قاسية وغياباً تاماً للأمن والخدمات والعدالة».

وكانت محافظة ريمة ذاتها قد شهدت الأسبوع الماضي إقدام قيادي حوثي على قتل زوجته وتقطيعها وحرقها.