أعربت سفارة قطر في القاهرة عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة دبلوماسيين قطريين في حادثة بشرم الشيخ، مؤكدة أنها تتابع أوضاع المصابين في الحادثة.

ونص البيان الرسمي لسفارة دولة قطر لدى القاهرة: «تعرب سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ، أثناء أدائهم مهام عملهم، وهم: سعود بن ثامر آل ثاني، عبد الله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر. كما أُصيب في الحادث كل من عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز البوعينين».

وأكدت السفارة أنها باشرت على الفور متابعة الحادثة مع السلطات المصرية المعنية، وسيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، حيث يتلقى المصابان حاليًا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.





وأضاف البيان: «تعرب سفارة دولة قطر لدى القاهرة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

كما أعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المعنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادثة وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق انتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى المستشفى الذي يتلقى فيه المصابان العلاج، وذلك ضمن إجراءات التحقيق في ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن فرق الفحص والمعاينة تواصل أعمالها في موقع الحادثة للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء وقوعها.