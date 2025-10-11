مركز للتنسيق المدني - العسكري

وصول قوات أمريكية

أفصحت مصادر إسرائيلية وأمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر زارا قطاع غزة.وحسب شبكة «فوكس نيوز» وإذاعة جيش الاحتلال، فإن الزيارة استهدفت التحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء «الخط الأصفر» في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس دونالد ترمب. وأفادت بأن الزيارة تمّت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، ثم عاد الاثنان إلى إسرائيل، برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير.ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تقرير عن الزيارة، لكن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الزيارة لمتابعة آلية وقف إطلاق النار.من جانبه، قال قائد القيادة المركزية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، في تصريح بعد خروجه من زيارة غزة، إن التقدم بدأ يظهر بخصوص إنشاء مركز للتنسيق المدني-العسكري لتنسيق الأنشطة الداعمة لاستقرار القطاع.وأضاف أن جنود الجيش الأمريكي يلبّون النداء لجلب السلام إلى الشرق الأوسط، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترمب. ووصف ما يجري بأنه «لحظة تاريخية» يرافقها جهد كبير يتحقق من دون وجود ميداني للقوات الأمريكية على الأرض في غزة.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الجمعة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وانتهاء إعادة تموضع قواته في مناطق عدة بالقطاع، وفقاً لما تم التوافق عليه سابقاً في المفاوضات التي جرت في شرم الشيخ، إذ انسحب الجيش من أحياء مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية، ومنع الفلسطينيين من العودة لبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، ورفح وشرق خان يونس جنوباً.ومن المنتظر وصول قوات أمريكية إلى محيط قطاع غزة صباح غد (الأحد)، لتتوجه إلى قاعدة «هاتسور» الجوية بالقرب من مدينة أشدود في إسرائيل، لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» اليوم (السبت).وكان مسؤول أمريكي أعلن أن «الجنود الـ200 الذين سيأتون إلى محيط غزة، لن يدخلوا القطاع، بل قوة الاستقرار الدولية ستكون منتشرة هناك».وأوضح أن مهمة هذه القوة هي إقامة مركز تنسيق مدني عسكري، مهمته تنظيم المساعدات الإنسانية بما فيها الشؤون العملانية وتوفير المساعدة الأمنية، ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. ولفت إلى أن ممثلين من كافة الشركاء المساهمين في قوة دولية لحفظ الاستقرار سيعملون في المركز، إلى جانب مشاركة ممثلين للمنظمات غير الحكومية الموجودة الآن على الأرض أو المنظمات التي ستنضم في المستقبل إلى العمل.