كشف المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الحركة جاهزة للتخلي عن حكم غزة في اليوم التالي للحرب، مؤكدا أنها لا تريد أن نكون في أي ترتيبات إدارية بالقطاع. وشدد قاسم في تصريحات، اليوم(الجمعة)، على أن حماس لن تعطي إسرائيل أي ذريعة للعودة للحرب مجددا، لافتا إلى أن الحركة حصلت على ضمانات من الوسطاء بشأن خطة الرئيس الأمركي دونالد ترمب وعدم العودة للحرب. وقال إن هناك مراحل بالخطة الأمريكية تحتاج مزيداً من المناقشة، مؤكداً التزام الحركة الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى.وأفصح المسؤول في حماس عن وجود حوار مع الوسطاء على باقي البنود، مؤكداً التعاون مع كل الأطراف لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.وحول نزع السلاح، أعلن قاسم بأنه سيتم الحوار بشأنه في الداخل الفلسطيني للوصول إلى مقاربات، مؤكدا أنه سلاح شرعي للدفاع عن الفلسطينيين، وقال: «لدينا مسؤولية وطنية بشأن إيجاد حل حول سلاح الحركة».وطالب المتحدث باسم حماس، السلطة الفلسطينية بإيجاد مقاربات بشأن غزة، خصوصا أن الرئيس ترمب قام بجهود مهمة لتنفيذ الاتفاق، بحسب تعبيره.واتهم سلطات الاحتلال بالتعنت بشأن أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين، كما أن هناك صعوبات تتعلق بالبحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين. وكشف وجود لجان محلية تابعة لحماس تعمل على تنظيم عودة النازحين، ورأى أن غزة أصبحت أرضا جرداء بعد التدمير الشامل بالقطاع. وجدد التأكيد على أن الفلسطينيين أكدوا أنهم سيفشلون أي محاولة للتهجير.ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القادمة، حواراً وطنياً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل القطاع بعد توقيع اتفاق وقف النار في غزة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن المؤتمر سيجمع غالبية الفصائل الفلسطينية، من ضمنها حركتا حماس وفتح.وأضافت أن القاهرة بدأت الترتيب والتحضير لهذا المؤتمر لتحديد مستقبل قطاع غزة، وإنهاء الانقسام وترتيبات اليوم التالي لوقف الحرب في القطاع، وبحث القضايا المرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية.