الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق

وحدة غزة والضفة الغربية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن السلام كان هدفاً مشتركاً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على ضرورة تعزيز المساهمة الدولية في مجالات الحوكمة والأمن وإعادة إعمار قطاع غزة.وأكد ماكرون خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في باريس، استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب.وقال الرئيس الفرنسي: إن وقف الحرب كان من مصلحة الشعب الإسرائيلي، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق.وأضاف أن اجتماع باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأمريكية لضمان استمرار مسار السلام، موضحاً أن الساعات القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة.وأشار إلى أن فرنسا ستواصل دعم أي جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، موضحاً أن مسار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واضح ويجب الالتزام به لضمان نجاح عملية السلام.وأكد ماكرون أن وحدة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية أمر أساسي ويجب وضع جدول زمني واضح لتحقيقها، مشدداً على أهمية نشر قوة دولية لتعزيز الاستقرار في القطاع، ضمن إطار أممي واضح لحفظ السلام.ودعا ماكرون إلى تسهيل مشاركة المؤسسات الدولية في إعادة إعمار غزة، منتقداً الاستيطان الإسرائيلي الذي وصفه بأنه يشكل تهديداً خطيراً لدولة فلسطين ويتناقض مع القانون الدولي ومع خطة ترمب للسلام.وأشار إلى أن تسريع وتيرة الاستيطان لا علاقة له بحماس وإنما يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي.من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة سبل مساهمته في خطة السلام بغزة، مضيفة قبيل المؤتمر أن هذه أفضل فرصة لدينا.