السلام الدائم والعادل

الاعتراف خطوة نحو العدالة

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجميع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق في مرحلته الأولى، مؤكداً خلال استقباله وفدا من تحالف السلام الفلسطيني الإسرائيلي ترحيبه بالاتفاق الذي يقضي بوقف الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.وأعرب عباس عن أمله بالتزام جميع الأطراف بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، واستكمال المفاوضات إلى أن يتحقق الأمن والسلام الدائم والعادل، وتقام دولة فلسطين لتعيش إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية.وحذر الرئيس الفلسطيني من خطاب الكراهية الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحريض المستمر على تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن السلام الحقيقي والأمن والاستقرار لا تتحقق بإنكار وجود الآخر أو حرمانه من حقوقه الوطنية.وأشار إلى أن هدف الشعب الفلسطيني هو الحرية والكرامة والأمن والعدل والحق في حياة طبيعية وآمنة، مشيداً بتزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.ولفت إلى أن هذه الاعترافات ليست ضد إسرائيل، بل هي خطوة في سبيل العدالة والسلام الحقيقي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يحقق أمناً واستقراراً دائمين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.وأكد الرئيس الفلسطيني أن الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية سيقود إلى إنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل.