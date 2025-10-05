بعد استهدافها بسرب من المسيرات الانتحارية أطلقتها قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح، اليوم (الأحد)، عاد الهدوء إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان غربي السودان.وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الدعم السريع شنت هجوماً بـ 32 مسيرة انتحارية، مستهدفة مختلف المواقع والأهداف بمدينة الأبيض، قبل أن تتعامل معها المضادات الأرضية للجيش السوداني.وأكد المصدر أن هذا الهجوم يعتبر الأكبر الذي تشهده مدينة الأبيض، بعد أن أصبحت مركزاً للقيادة والسيطرة لمتحركات قوات الجيش والقوات المساندة في ولايات كردفان ودارفور.واستهدفت مدينة الأبيض أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بهجمات بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع، لاستهداف منشآت عسكرية ومدنية في المدينة التي يسيطر عليها الجيش.يذكر أن قوات الدعم السريع حققت أخيراً تقدماً ميدانياً في بعض مدن شمال وجنوب كردفان، وعززت سيطرتها في دارفور. في حين، سيطرت قوات الجيش على ولايات شمال ووسط وشرق البلاد. وحاولت قوات الدعم السريع استئناف الحصار الذي كسرته قوات الجيش على الأبيض عاصمة شمال كردفان، بداية العام الحالي.وأسفرت الحرب المتواصلة منذ منتصف شهر أبريل من العام 2023 بين القوتين العسكريتين، عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتسببت بوضع إنساني تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم.