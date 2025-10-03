تطبيع تدريجي للعلاقات

بعد 5 سنوات من التوقف، تستعد الهند والصين لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، على خلفية تحسن العلاقات بين البلدين.وتوقفت الرحلات المباشرة بين الدولتين خلال جائحة كورونا في عام 2020، ولم تُستأنف بسبب التوترات الحدودية الطويلة بين البلدين.ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم(الجمعة)، قولها: إن خدمات الطيران مع الصين يمكن أن تبدأ في قت لاحق من هذا الشهر، لكنها رهنت الأمر «بقرار شركات الطيران المعينة من البلدين» واستيفاء معايير تشغيلية أخرى.وكانت شركة الطيران الهندية الأكبر «إنديجو» أعلنت أمس (الخميس)، أنها ستستأنف رحلاتها من كولكاتا في الهند إلى جوانغجو في الصين ابتداءً من 26 أكتوبر.وقبل تعليق الرحلات، كانت الشركتان الهنديتان «إير إنديا»، و«إنديجو»، إلى جانب شركات الطيران الصينية مثل «إير تشاينا»، و«تشاينا ساوثرن»، و«تشاينا إيسترن» تشغّل خدمات بين المدن الكبرى في البلدين.وفي منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي «وي تشات»، أفادت السفارة الهندية في الصين بأن استئناف الرحلات يأتي في إطار «نهج الحكومة الهندية نحو التطبيع التدريجي للعلاقات بين الهند والصين»، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».وجاء هذا التطور بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين الشهر الماضي، لأول مرة منذ 7 سنوات، لحضور «منتدى شنغهاي»، كجزء من جهود البلدين لتطبيع العلاقات.وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين التاريخيين تحسناً في وقت أضافت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مزيداً من الغموض الاقتصادي في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.واتفقت الصين والهند في أغسطس الماضي، على تسهيل التجارة والاستثمارات الثنائية عقب محادثات بين وزيري خارجيتهما في نيودلهي.وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت الهند السماح بمنح تأشيرات سياحية للصينيين بعد سنوات من القيود.وشهدت العلاقات بين الصين والهند عام 2020 تدهوراً بعد اشتباك قوات الأمن على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، إذ سقط 4 جنود صينيين و20 جندياً هندياً، ما أدى إلى تجميد الاتصالات السياسية رفيعة المستوى.