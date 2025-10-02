معلومات مخابراتية

انتهاك المجال الجوي الأوروبي

اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بمعلومات مخابراتية بشكل منتظم عبر الإنترنت، مؤكداً أن توريد واستخدام كامل البنية التحتية لحلف الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات المخابراتية إلى الأوكرانيين واضح.وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات مخابراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، بينما تدرس واشنطن ما إذا كانت سترسل إلى كييف صواريخ يمكن استخدامها في مثل هذه الضربات.بالمقابل، عرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تقديم الخبرة التي اكتسبتها بلاده للمساعدة في مواجهة تهديدات موسكو للقارة الأوروبية، موضحاً أن روسيا لديها القدرة على انتهاك المجال الجوي في أي مكان في القارة.وقال زيلينسكي في اجتماع رؤساء الدول والحكومات في كوبنهاغن: «إذا تجرّأ الروس على إطلاق مسيّرات ضد بولندا، أو انتهاك المجال الجوي لدول شمال أوروبا، فهذا يعني أن هذا يمكن أن يحدث في أي مكان»، مشيراً إلى أنهم يحتاجون إلى قوات استجابة ودفاع سريعة وفعالة تعرف طريقة التعامل مع المسيّرات.ولليوم الثاني على التوالي، تستمر أعمال قمة كوبنهاغن، التي يجتمع فيها قادة أوروبا في العاصمة الدنماركية لبحث التصدي للمسيرات الروسية، ويشارك نحو 50 رئيسا أوروبيا في الاجتماع الذي يركز على الحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي.