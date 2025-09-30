إشعال حرب كبرى

خطة للتعامل مع المسيرات

اختبار مصداقية الناتو

وسط احتدام المواجهات وتفاقم التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، على خلفية الحرب في أوكرانيا، حذّرت الاستخبارات الخارجية الروسية من استعدادات أوكرانية لاستفزاز خطير.وأعلنت في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن كييف تجهز لعملية في بولندا بمشاركة مجموعة استطلاع تخريبية ستدعي أن عناصرها من روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية. ولم تستبعد الاستخبارات أن تحاكي تلك العملية «هجوماً على منشآت البنية التحتية الحيوية في بولندا بهدف إثارة صدى واسع».وحسب المخابرات الروسية، فإن أوكرانيا لن تتخلّى عن محاولات جذب دول الناتو الأوروبية إلى مواجهة مسلحة مع موسكو. وذكرت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد، أمام الهزيمة الحتمية، لتحمل جميع العواقب الصعبة تحت ستار الأوروبيين حتى لو كلّف ذلك إشعال حرب كبرى.من جانبه، حمل الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو مارك روته، روسيا المسؤولية عن انتهاك مسيراتها أجواء إستونيا وبولندا. ودعا إلى وضع خطة للتعامل مع المسيرات. وقال روته قبيل مشاركته في الاجتماع الأمني لهيئة المفوضين في بروكسل: «لا يمكننا إسقاط مسيرة بصواريخ قيمتها ملايين الدولارات».بدورها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ضرورة الرد بقوة على توغل المسيرات الروسية داخل حدود دول الاتحاد. وأعلنت الاتفاق مع أوكرانيا على تخصيص ملياري يورو لتطوير المسيرات.وشهدت دول عدة أعضاء في الناتو أخيراً سلسلة من الانتهاكات لمجالها الجوي بطائرات ومسيرات روسية. وشكلت هذه الحوادث اختباراً غير مسبوق لمصداقية الحلف العسكري الدفاعي، في الوقت الذي كثفت فيه موسكو هجماتها على منشآت البنية التحتية الأوكرانية.