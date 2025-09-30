دراسة الخطة الأمريكية





مع إعلان الدوحة تسليم الخطة الأمريكية بشأن إنهاء حرب غزة إلى حماس، أعلن عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن حماس منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل، لكن دون التنازل عن ثوابتها الوطنية. وشدد بدران في تصريح، اليوم (الثلاثاء)، على أن «المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع ويتوافق مع كافة القوانين الدولية».من جانبه، كشف مسؤول فلسطيني مطلع أن حماس بدأت دراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في غزة، ضمن أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية. وقال المسؤول المقرب من حماس إن الحركة «بدأت سلسلة المشاورات ضمن أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج، وستقدم ردّاً وطنيّاً يمثلها والفصائل». ورجّح المسؤول أن تستغرق المشاورات «أياماً عدة»، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام غربية.وبحسب مصدر فلسطيني آخر، فإن حماس بدأت مشاوراتها حول الخطة، بعد أن «تسلمت نسخة من خطة ترمب من القطريين والمصريين» الليلة الماضية. وأكد أن حماس «حريصة على إنجاز اتفاق شامل لوقف الحرب بما يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع وينهي الحصار المفروض منذ 2007 على غزة وإعادة إعمار القطاع. واتهم إسرائيل بأنها تعطل دائماً أي اتفاق؛ لأنها تريد استمرار حرب الإبادة، مشدداً على أن الضمانات الدولية ضرورية.ووسط الحديث عن إنهاء حرب الإبادة، واصلت قوات الاحتلال حملة القصف العنيف على القطاع الفلسطيني المدمر، اليوم، وأكد شهود عيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الأحزمة النارية على جنوب مدينة غزة.وكثّف الجيش من عمليات قصف المنازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.وجدّدت المدفعية الإسرائيلية القصف على حي النصر غرب مدينة غزة، وعلى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.وتقدّمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية لمدينة غزة وصولاً لشارع الجلاء وسط المدينة، وتوغّلت داخل شارع النصر بالقرب من مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع. فيما تحركت قوات إسرائيلية أخرى من الجهة الجنوبية لتصل لمنطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.من جانبه، أعلن نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن جميع سكان غزة سيُحاصرون في مجاعة خلال أسابيع قليلة، ما لم يتم زيادة الإمدادات الغذائية المُقدمة إلى القطاع بشكل كبير.وقال في حوار مع قناة «سي بي سي» الكندية، إن نحو 100 شاحنة محملة بالطعام فقط تدخل يومياً إلى القطاع المحاصر، مؤكداً أن هذا العدد لا يُمثل سوى قطرة في بحر، بالنظر إلى أننا نتحدث عن 2.2 مليون شخص.