رفض ‌وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اعتبار الاتفاق الأمني مع إسرائيل نوعا من التطبيع. وقال في مقابلة مع قناة «العربية» مساء أمس (الإثنين) إن الجانب السوري أجرى 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، لكن الضربات الإسرائيلية عقدت الأمور. وأضاف أن إسرائيل «اعتبرت اتفاق فض الاشتباك 1974 لاغياً».

تعنت الهجري





وفيما يتعلق بالوضع في محافظة السويداء جنوب البلاد، اتهم المصطفى شيخ عقل الدروز حكمت الهجري بأنه لا يزال يتخذ مواقف متعنتة. ولفت إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز في السويداء. ووصف وزير الإعلام العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها«طيبة وإيجابية» بعد عقود من التنافر، وأكد أن سورية حكومة وشعباً يقدران الدعم السعودي الكبير للبلاد.

تعثر في اللحظات الأخيرة

وسبق أن أعلنت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي أن جهود التوصل إلى الاتفاق الأمني بين سورية وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بسبب مطالب إسرائيلية بفتح ممر إلى محافظة السويداء.



وكان الجانبان تمكنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق، بعد محادثات امتدت على مدى أشهر في باكو وباريس ولندن، توسطت فيها الولايات المتحدة، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

منطقة منزوعة السلاح





ويهدف الاتفاق المرتقب إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، التي شهدت في شهر يوليو الماضي اشتباكات بين مجموعات مسلحة من البدو والدروز.



وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن في وقت سابق أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني، معرباً عن تفاؤله، فيما أكد مندوب سورية بالأمم المتحدة إبراهيم علي، أن المحادثات بين البلدين في مراحل متقدمة.