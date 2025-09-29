أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين)، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح السلام لإنهاء الحرب في غزة، موضحاً أن موافقة «حماس» على إعادة الرهائن تعني إنهاء الحرب.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: نشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام، مضيفاً: أنا أتحدث عن سلام أبدي في الشرق الأوسط. وشدد بالقول: إنهاء حرب غزة جزء صغير من رؤية السلام بالشرق الأوسط، مضيفاً: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة.

جدول زمني لانسحاب إسرائيل

وأشار إلى أنه بحث مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

ولفت إلى أن خطته تضمن نزع السلاح في غزة وتدمير الأنفاق، مؤكداً أن جميع الرهائن الأحياء والأموات سيعودون خلال 72 ساعة.

ووصف ترمب اليوم بأنه «يوم تاريخي للسلام»، مبيناً أن «مجلس السلام برئاستي وعضوية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سيكون مسؤولاً عن تشكيل الإدارة المؤقتة لغزة».

وأكد ترمب أنه سيعمل مع المؤسسات الدولية لدعم الإدارة الجديدة المؤقتة لغزة، محذراً حركة حماس من رفض خطة السلام قائلاً: «إذا رفضت «حماس» خطة السلام سيكون لنتنياهو الحق في أي فعل يقوم به».

هيئة دولية

وأضاف: «الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس»، موضحاً أن الأطراف ستتفق على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل.

وقال ترمب: خطتنا تضمن نزع السلاح في غزة وتدمير الأنفاق، وسنعمل مع الإدارة الانتقالية في القطاع وسيكون هناك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، مضيفاً: الفلسطينيون يتوقون لحياة أفضل وعلى السلطة إتمام الإصلاحات.

وأشار إلى أن دولاً كثيرة اعترفت بدولة فلسطينية لأنهم سئموا مما يحدث منذ عقود طويلة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: أؤيد إنهاء الحرب في غزة بما يحقق أهدافنا، مضيفاً: يجب ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلاً.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تلعب دورا في غزة من دون إصلاحها، مهدداً بإستكمال الحرب إذا رفضت حركة حماس خطة ترمب وربط الإنسحاب بنزع سلاح حماس.

تفاصيل خطة ترمب

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن خطة ترمب التي تضمنت إعادة جميع الرهائن في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، إضافة إلى إنها الحرب في غزة فوراً عقب موافقة إسرائيل وحركة حماس.

وأكدت الخطة فتح حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش، مؤكدة أن غزة ستكون منطقة خالية من العنف ولا تشكل تهديداً لجيرانها، ولن يُجبر أحد على مغادرتها.

وشددت الخطة على السماح لأعضاء حركة حماس بالخروج الآمن من غزة، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي وكامل وتجميد خطوط القتال، وتشكيل هيئة دولية جديدة برئاسة ترمب ستراقب لجنة إدارة غزة، وعضوية توني بلير، كما تؤكد الخطة على أن السلطة الفلسطينية ستتسلم إدارة غزة بعد إكمال برنامج الإصلاح.