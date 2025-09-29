بعد عامين من الحصار

أزمة إنسانية كارثية

مركز حيوي للعمل الإنساني

عودة مستشفيات للخدمة

في أول اختراق من نوعه منذ شهر أبريل الماضي، تمكنت قوات الجيش السوداني من كسر الحصار الجوي المفروض على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد. وأعلن مصدر عسكري سوداني أن قوات الجيش نجحت في إمداد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في إقليم دارفور عبر إسقاط جوي للمساعدات بعد حصار دام أكثر من عام.وأفادت مصادر عسكرية وشهود عيان بأن عملية إنزال جوي للمساعدات نفذتها طائرات الجيش فجر اليوم(الإثنين)، نجحت في الوصول إلى المدينة المحاصرة.وتمكنت طائرات الشحن العسكري من التحليق في أجواء الفاشر دون أي استهداف بعد نحو عامين من فشل الجهود الرامية لإجبار الدعم السريع على فك حصار المنطقة التي تؤوي نازحين، تفتك بهم الأمراض والمجاعة.وكانت قوات الدعم السريع فرضت حصارا على الفرقة السادسة مشاة وقطعت عنها الإمداد البري والجوي عنها عبر منظومات دفاع جوي كانت تعيق تحليق الطيران بالفاشر. وأعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تصديها لهجوم الدعم السريع من المحور الشمالي الغربي للمدينة، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف قوات الدعم السريع.وتصاعدت الأزمة الإنسانية في الفاشر خصوصا في مخيم أبو شوك للنازحين شمالي الفاشر. وذكرت غرفة الطوارئ أن الأطفال وكبار السن الأكثر معاناة في ظل القصف المدفعي المتواصل وانعدام الخدمات والمواد الغذائية ما أدى إلى ارتفاع ضحايا هذه الأزمة.من جهة أخرى، أعلنت لجنة شعبية سودانية، أمس (الأحد) وفاة 95 شخصا، بينهم 73 طفلا، من سكان مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر، جراء الجوع والمرض، خلال الـ40 يوما الماضية.وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك، إن أكثر من 73 طفلا دون سن الخامسة و22 من كبار السن توفوا خلال آخر 40 يوما، جراء الجوع والمرض من سكان مخيم أبو شوك الفارين من المخيم لمراكز إيواء وتجمعات سكنية بالفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.وحذّر البيان من كارثة صحية جراء الجثث المتناثرة وسط المدينة بكل حي وشارع، حيث لا يسمح الوضع الأمني بدفن الجثامين، وناشد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان بتوفير ممر آمن يضمن سلامة المواطنين العزل للخروج من أماكن النزاع.وتُعد مدينة الفاشر مركزا حيويا للعمل الإنساني في إقليم دارفور، إلا أنها تعيش منذ أكثر من عام تحت حصار مشدد تفرضه قوات الدعم السريع، واشتباكات متكررة، رغم محاولات دولية لإقرار هدنة إنسانية والسماح بإدخال المساعدات.وتشهد الفاشر منذ 10 مايو 2024، تصعيدا عسكريا بين قوات الجيش السودانيوالدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.من جهة أخرى، أعلنت شبكة أطباء السودان إعادة دخول 34 مستشفى للخدمة، إضافة إلى 214 مركزا صحيا، بولاية الخرطوم رغم حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الصحي.وكشفت الشبكة في تقرير أصدرته أمس عن آخر المستجدات في القطاع الصحي بولاية الخرطوم بعد عامين من الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023، والتي أدت إلى خروج 73 مستشفى من أصل 80 مستشفى خاصا عن الخدمة نتيجة للتدمير والنهب وتحويل بعض المرافق إلى ثكنات عسكرية، مع خسائر قدرت بأكثر من 14 مليار دولار للقطاع الصحي.ولفتت إلى أن الوضع شهد تحسنا نسبيا خلال عام 2025، وارتفع عدد المستشفيات العاملة من 7 مستشفيات فقط أثناء الحرب إلى 34 مستشفى حاليا، وعاد إلى الخدمة 214 مركزا صحيا موزعة على محليات الخرطوم المختلفة، ما أسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير خدمات الرعاية الأولية للمواطنين.