بوساطة قطرية.. طالبان تطلق محتجزاً أمريكياً

تعاون مثمر

خامس محتجز أمريكي

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الأحد)، نجاح مبعوثها الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر في إطلاق سراح آخر محتجز أمريكي لدى طالبان، مبيناً أن أمير أميري الذي كان محتجزاً في أفغانستان منذ ديسمبر 2024 أُطلق سراحة بوساطة قطرية وأنه متجه إلى الدوحة.وقالت الخارجية القطرية اليوم، إنها يسّرت الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري الذي كان محتجزاً في أفغانستان، مبينة أن أميري في طريقه إلى الدوحة حالياً، على أن يغادر لاحقاً إلى بلاده.ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي قوله: قطر تقدر التعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أن دولة قطر تسعى دائماً إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة.وأضاف: هذه الخطوة تمثل دافعاً مهماً لتشجيع الحوار المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف.وأطلقت طالبان منذ بداية العام الجاري سراح عدد من مواطني الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في إطار جهود الوساطة القطرية، في حين أفرجت الولايات المتحدة عن سجين أفغاني.وجاءت زيارة بولر إلى أفغانستان بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حركة طالبان بإعادة السيطرة على قاعدة «باغرام» الجوية إلى الولايات المتحدة، مهدداً بحدوث أمور سيئة لأفغانستان إذا لم تفعل ذلك.يذكر أن أميري هو خامس مواطن أمريكي تطلق طالبان سراحه هذا العام بوساطة قطرية.