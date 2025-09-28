توغل في قلب المدينة

الحصيلة تتخطى 66 ألف قتيل

كارثة في القطاع المنكوب

مقترح لوقف الحرب

تتواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة، وأعلنت مصادر طبية مقتل 98 مواطنا، بينهم 6 من منتظري المساعدات، خلال الساعات الـ24 الماضية، بنيران القوات الإسرائيلية، في مناطق متفرقة من القطاع المنكوب.وتوغلت دبابات إسرائيلية في عمق الأحياء السكنية بمدينة غزة، اليوم (الأحد)، وأعلنت السلطات الصحية أنها لم تتمكن من الاستجابة لعشرات من مكالمات الاستغاثة وعبرت عن قلقها إزاء مصير السكان في المناطق المستهدفة.وأفاد شهود ومسعفون بأن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل مكثف في أحياء الصبرة وتل الهوا والشيخ رضوان وحي النصر، واقتربت من قلب مدينة غزة والمناطق الغربية، حيث يلجأ مئات الآلاف من السكان.وأطلق جيش الاحتلال هجومه البري على مدينة غزة في 16 سبتمبر، بعد تكثيف غاراته على وسط المدينة لأسابيع، ما أجبر مئات الفلسطينيين على الفرار لكن الكثيرين لا يزالون فيها.وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة حرب التقتيل الإسرائيلية تتخطى 66 ألف قتيل، مع أكثر من 168 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت بأن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكان الدفاع المدني الفلسطيني، قال في وقت متأخر من مساء السبت، إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة.وتسببت حرب الإبادة في كارثة إنسانية بجميع أنحاء غزة، وأكدت منظمة الصحة العالمية توقف 4 مرافق صحية في مدينة غزة عن العمل هذا الشهر، كما ذكرت الأمم المتحدة أنه تم إغلاق بعض مراكز علاج سوء التغذية.وحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن ما بين 35 و40 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ الشهر الماضي، لكن مئات الآلاف بقوا هناك.لكن تقديرات جيش الاحتلال تتحدث عن وجود نحو مليون فلسطيني في مدينة غزة خلال شهر أغسطس، نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الأخيرة.وتتزامن الأحداث الميدانية المتسارعة مع الحديث عن مقترح أمريكي لوقف الحرب في غزة، يتضمن 21 بندا، في وقت أعلنت حركة حماس أنها لم تتلق اقتراحا جديدا من الوسطاء، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب (الجمعة) إن اتفاقا بشأن غزة يبدو مرجحا.ويلتقي ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، غدا (الإثنين).من جانبه، أعلن متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل أن السفير مايك هاكابي سيسافر إلى مصر للقاء مسؤولين مصريين في إطار المشاورات الدبلوماسية المنتظمة التي تجريها السفارات الأمريكية في المنطقة.