



توغل إسرائيلي في غزة

حصار وخطر شديد

أفادت حركة حماس بأنها لم تتسلم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. وأعلن مسؤول من حماس أن الحركة لم تُعرض عليها أي خطة.ونفت الحركة، اليوم (السبت)، ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر، قولها إن حماس وافقت مبدئياً على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة ترمب. وأضافت الصحيفة أن الاقتراح تضمن أيضاً إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين المقيمين فيه.وكان ترمب قال للصحفيين، الجمعة: يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن عزة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن فحوى هذا الاتفاق ولم يحدد أي جدول زمني. ولم تعلق إسرائيل على تصريحات ترمب، الذي يعقد الإثنين اجتماعاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قال إن ترمب قدم مقترحات لقادة العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة الأسبوع الماضي، تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بنداً.في غضون ذلك، لا يزال القصف الإسرائيلي مستمراً في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت 120 هدفاً في أنحاء قطاع غزة، بينما توغلت قواته في عمق مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل 74 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وفي منشور على منصة «إكس»، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة مجدداً ترك المدينة.وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا يتراوح بين 350 ألفاً و400 ألف منذ أن بدأت قوات الاحتلال حملتها البرية الموسعة في مدينة غزة قبل نحو أسبوعين، لكن إسرائيل أعلنت اليوم نزوح نحو 800 ألف.وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» في وقت متأخر من مساء الجمعة أنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة بسبب محاصرة القوات الإسرائيلية لعياداتها.وأكدت أن الأشخاص المعرضين للخطر مثل الرضع في رعاية حديثي الولادة والأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم غير قادرين على الحركة ويواجهون خطراً شديداً.