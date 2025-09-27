ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو. وعزت الخارجية الأمريكية السبب إلى «حثه الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف» في نيويورك، أمس الجمعة. وأفادت الوزارة في منشور لها على موقع «إكس»، اليوم (السبت)، بإلغاء تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية.وكان الرئيس الكولومبي الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لحشد تجمع أمام مقر الأمم المتحدة: «أطلب من جميع جنود الجيش الأمريكي عدم توجيه بنادقهم إلى الناس. لا تطيعوا أوامر الرئيس دونالد ترمب. أطيعوا أوامر الإنسانية».وأظهر الحساب الشخصي لبيترو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أنه أعاد نشر عدد من المقاطع المصورة له وهو يتحدث مع تجمع للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين في نيويورك. وكتب على موقع «إكس»: «حرروا فلسطين. إذا سقطت غزة، ستموت الإنسانية».وهاجم بيترو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ودعا إلى اتخاذ «إجراءات جنائية» بشأن هجمات صاروخية أمريكية على قوارب يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ألغت أيضاً قبل نحو أسبوعين، تأشيرة دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له إلى نيويورك.