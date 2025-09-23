توقيف الرحلات

جدار المسيرات

فيما نفت روسيا أي علاقة لها بحادثة تحليق المسيرات قرب مطاري الدنمارك والنرويج، أعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو، اليوم (الثلاثاء)، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.وذكرت الشركة الدنماركية أنه تم رصد طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة، فيما ذكر مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في أسكندنافيا، أن طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.وأغلق المطار لفترة وجيزة أمام الإقلاع والهبوط، فيما قال المطار إنه جرى تحويل 31 رحلة جوية بعد رصد مسيرات.وأشار المطار إلى أن 20 ألف مسافر تأثروا جراء تعليق الرحلات الجوية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات أمنية انتشرت بشكل كبير في محيط المطار، ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.وكان مطار العاصمة النرويجية أوسلو أعلن رصد طائرات مسيّرة، ووفقاً هيئة البث النرويجية (إن آر كي) فإن الشركة المشغلة «أفينور»، أغلقت المطار والمجال الجوي فوق أوسلو.وقالت متحدثة باسم المطار إن الرحلات القادمة كانت تُحول إلى وجهات أخرى، فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» إن مقاتلات الناتو رافقت الطائرات الروسية خارج الأجواء الإستونية الأسبوع الماضي بعدما تبيّن عدم وجود تهديد مباشر.وكان الاتحاد الأوروبي عقد محادثاته لإنشاء ما يُسمى بـ«جدار المسيرات» لحماية أجواء حدوده الشرقية، وذلك بعد سلسلة من حوادث انتهاك المجال الجوي للتكتل من قِبَل طائرات حربية ومسيرات روسية. ووفقاً لمتحدث باسم الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي فإن سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون (الجمعة) القادمة، مع المفوضية الأوروبية وأوكرانيا لمناقشة مقترح «جدار الطائرات المسيّرة».وسيضم الاجتماع الافتراضي سبع دول توجد على خط المواجهة مع روسيا، وهي إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وفنلندا، وبولندا، ورومانيا، وبلغاريا إلى جانب أوكرانيا، والمفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه: «يُمثّل هذا الاجتماع متابعةً فعلية لإعلان الرئيسة أورسولا فون دير لاين، حيث وقعت بالفعل هجمات وتوغلات في الآونة الأخيرة في رومانيا وبولندا».