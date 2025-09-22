صفقة تبادل

تحديات نتنياهو

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الإثنين) أن حركة حماس وجهت خطاباً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر الوسطاء القطريين.وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن حركة حماس بعثت رسالة شخصية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطلب فيها ضماناً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً مقابل الإفراج عن نصف الأسرى المحتجزين لدى الحركة، موضحة أن الرسالة موجودة حاليا لدى الوسطاء القطريين.وتوقعت الشبكة أن يسلم الوسطاء الخطاب إلى ترمب خلال الأسبوع الحالي، وذلك في الوقت الذي تتواصل المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف القتال.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء استهداف محيطهما، موضحة أن الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة.وأشارت الوزارة إلى أن المرضى يواجهون صعوبة بالغة بالوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف.في الوقت ذاته، قتل 31 شخصاً بقصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم، فيما قال جيش الاحتلال أن ضابطا من لواء غفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة.وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحث مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس وإيال زامير رئيس الأركان وأعضاء هيئة الأركان بمقر وزارة الدفاع ما سمتها التحديات في مختلف الجبهات.