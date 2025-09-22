فيما تتجه الأنظار إلى نيويورك، اليوم (الاثنين)، وسط ترقب لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتزايد الأصوات المطالبة بتكريس الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، من أجل الحفاظ على حل الدولتين قائماً لمواجهة الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، مشدداً بالقول: «نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين».
في الوقت ذاته، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إلى التمسك بحل الدولتين، وتعزيز التوافق حوله ورفض أي عمل أحادي يقوض أساس هذا الحل، مشدداً على أن «القوة والعنف لن يحققا السلام والأمان».
وأشار إلى أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب الشرق الأوسط يريدون «السلام الدائم، ونهاية مبكرة للصراع».
ولفت إلى أن الصين ترى أنه في ظل الظروف الحالية، يجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتخفيف من الكارثة الإنسانية بأقصى قدر من الإلحاح، مطالباً الدول التي لديها تأثير خاص على إسرائيل بتحمل مسؤوليتها.
مالطا تعترف
وفي ذات السياق، أكد مكتب رئيس الوزراء في مالطا أن البلاد ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، لتنضم مالطا بذلك إلى مجموعة من الدول الـ150 التي اعترفت بفلسطين من إجمالي 193دولة، فيما قال قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن بلاده تعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية وسيحدد نهجاً واضحاً لموقف الدنمارك، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولوّح بعض المحتجين في شمال غرب إيطاليا بالعلم الفلسطيني خلال تجمعات صباحية حول الميناء، وعلى طول الساحل في مدينة ليفورنو التوسكانية، تم إغلاق مدخل الميناء من قبل العمال المحتجين.
موقف روسيوأشار إلى أن هذا يظل نهجنا، والسبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، والذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية.
مطالبات صينيةوقال ليان من الضروري «أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إدارة ما بعد الصراع وترتيبات إعادة الإعمار»، مبيناً أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وبذل جهود لا تكلّ من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
احتجاجات في إيطالياوعلى واقع التحركات السياسية الأوروبية، أغلق عمال أرصفة، اليوم، الطرق المؤدية إلى ميناء جنوى في شمال إيطاليا، في إطار إضراب ضمن احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أُغلقت عدد من المدارس في أنحاء إيطاليا بعد إضرابات دعت إليها مجموعة من النقابات تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
