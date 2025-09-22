وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس (الأحد)، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في الاجتماع وزراء دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج.

وجدد الوزراء التضامن التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.