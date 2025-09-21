أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الذي استهدف يوم الجمعة مسجداً في مدينة الفاشر السودانية وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين من المصلين.

ووقع الهجوم يوم الجمعة عندما شنت قوات الدعم السريع غارة بطائرة دون طيار على مسجد الصفية في الفاشر أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنياً (بمن في ذلك طبيب محلي بارز) وإصابة المئات، مع تدمير جزء كبير من المسجد واستمرار عمليات البحث عن الجثث تحت الأنقاض.

ووصف الجيش السوداني الهجوم بـ«الجريمة المروعة»، بينما أكدت مجموعات الإغاثة المحلية مثل غرفة الاستجابة الطارئة في معسكر أبو شوك أن الضحايا كانوا مصلين أبرياء. ويأتي الهجوم في سياق تصعيد عسكري غير مسبوق، مع تحذيرات أممية مع انتشار العنف العرقي والاغتصاب المنهجي.

وجدد المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي مطالبة أبو الغيط بفك حصار الفاشر المستمر منذ أكثر من عام ونصف على الرغم من مطالبات مجلس الأمن في قراره رقم 2736 (2024) والوقف الفوري للأعمال العدائية في الفاشر، واحترام وحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث أن الجامعة العربية تقوم حالياً بمشاورات حثيثة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل استئناف عقد محادثات سودانية بقيادة سودانية في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وتسهيل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار.

وتعد الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023، واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تفاقم الجوع والأمراض في مناطق النزاع، نتيجة الصراع بين الجيش السوداني، بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهي قوة شبه عسكرية نشأت من مليشيات «الجنجويد» في دارفور.