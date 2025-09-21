تابعوا عكاظ على
إسرائيل تلاحق الفلسطينين بالقصف
إسرائيل تلاحق الفلسطينين بالقصف
قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
فيما أكدت مصادر مقتل أكثر من 35 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة اليوم (الأحد)، واستهدفت منازل للمدنيين ومخيمات للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس وحي التفاح.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفاة 4 مدنيين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، مؤكدة ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 440 قتيلاً، بينهم 147 طفلاً.

75 قتيلاً في غزة

وأشارت إلى أن 75 فلسطينياً قتلوا وأصيب 304 آخرين جراء القصف الإسرائيلي خلال يوم واحد، مبينة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 65,283 قتيلاً و16,575 جريحاً.

بالمقابل، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنه قتل ماجد أبو سلمية بغارة في قطاع غزة، زاعماً أنه كان قناصا في حركة حماس، وأنه كان يخطط لهجوم وشيك ضد قواته.

قتل شقيق مدير مستشفى

وكان مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية قد قال (السبت) إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وكان يقطن فيه شقيقه ماجد وعائلته، مبيناً أن المنزل للعائلة وأن الغارة قتلت 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم شقيقته وابنة أخيه وأبناء أخيه.
