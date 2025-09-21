إطلاق نار يهز نادياً راقياً في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع حادثة إطلاق نار داخل نادٍ ريفي في مدينة ناشوا بولاية نيو هامبشاير مساء السبت، أسفر عن مقتل شخص بالغ وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضح المدعي العام جون فورميلا ورئيس شرطة ناشوا كيفن رورك أن المشتبه به، وهو رجل بالغ، تم اعتقاله في موقع الحادثة، نافيا وجود أكثر من مسلح خلافاً لتقارير أولية غير دقيقة.

وقعت الحادثة في نادي «سكاي ميدو» الريفي، حيث هرعت فرق الطوارئ إلى المكان بكثافة، كما أظهرت لقطات جوية بثتها محطة «WMUR» المحلية.

وأكدت الشرطة أنه لا يوجد أي تهديد مستمر للسكان، في حين لم تُكشف تفاصيل حالة المصابين حتى الآن.

وتقع مدينة ناشوا على بُعد نحو 70 كيلومتراً شمال غرب مدينة بوسطن، بالقرب من حدود ولاية ماساتشوستس، ويجري حالياً التحقيق لمعرفة دوافع الحادثة والملابسات المحيطة بها.