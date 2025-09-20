يترقب الشارع الفلسطيني والعربي على وجه العموم خلال الـ 48 ساعة القادمة قرارات حاسمة لصالح القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الدائم والشامل، وذلك قبيل وأثناء مؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين (الإثنين) والذي سينعقد برئاسة السعودية وفرنسا.
وتستضيف المملكة على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، عدداً من المبادرات والاجتماعات التي تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية، وستترأس المملكة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القادة، وكذلك الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون: إن 10 دول قررت، الاعتراف بدولة فلسطين، ستشارك في مؤتمر حل الدولتين (الإثنين) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن حكومات عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو ستعترف بفلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين، مبينة أن ماكرون سيلقي كلمة يعلن فيها رسمياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو.
ويرى مراقبون سياسيون أن اليومين القادمين ستكون حاسمة، وستمثل دعماً قوياً للقضية الفلسطينية ولبناء الدولة وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الدائم والشامل للشعب الفلسطيني.
يذكر أن هناك 147 دولة، من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة معترفة بالدولة الفلسطينية.
البرتغال تعترف غداًوأعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أمس (الجمعة) أن بلادها ستعترف رسمياً غداً (الأحد) بدولة فلسطين، ومن المقرر أن تعترف اكثر من 10 دول بفلسطين.
مطالبات بالاعتراف في الكونغرسوكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد طرحوا الخميس، أول قرار يحثّ على الاعتراف بدولة فلسطينية، في إشارة إلى تغير المواقف تجاه إسرائيل بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، لكن هذا الإجراء لا يزال يلقى عقبات في ظل تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47.
