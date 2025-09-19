انفتاح صيني

قمة كوريا الجنوبية

فيما أعلن البيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى اتصالا هاتفيا، مع نظيره الصيني شي جين بينج، وصف شي المحادثات الهاتفية بـ«الإيجابية والبنّاءة».وأوضح الرئيس الصيني أن موقف بلاده واضح بشأن مستقبل عمل منصة «تيك توك» في الولايات المتحدة، داعيا واشنطن إلى الامتناع عن فرض قيود تجارية أحادية. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينغوا» عن شي، فإنه شدد على أن بلاده تحترم رغبات الشركات.وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن توفّر الولايات المتحدة بيئة منفتحة وعادلة للشركات الصينية، معتبرا أن العلاقات الصينية-الأمريكية بالغة الأهمية. وأضاف: «الصين لن تنسى الدعم الأمريكي في الحرب العالمية الثانية». وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن الرئيس ترمب سينشر لاحقا تحديثات بشأن الاتصال على منصة تروث سوشيال. وبحث ترمب وشي خلال الاتصال عددا من الملفات، أبرزها مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، والاتفاق المرتقب بشأن مصير تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة.ويأتي اتصال ترمب وشي، فيما تبحث الحكومتان إمكانية عقد قمة بين شي وترمب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبيك» بكوريا الجنوبية في الفترة بين 30 أكتوبر، والأول من نوفمبر القادمين. وكان ترمب قد قال خلال مؤتمر صحافي، أمس: «أحب تطبيق تيك توك، فقد ساعد في انتخابي، تيك توك له قيمة هائلة، الولايات المتحدة تتحكم في هذه القيمة لأننا نحن من يجب أن يوافق عليها».