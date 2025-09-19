اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، مشروع قرار شفهي قدمته المملكة العربية السعودية بالموافقة على مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عبر دائرة اتصال عن بعد، أو رسالة مسجلة مسبقا، في المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 سبتمبر.وكانت السعودية قد تقدمت بمشروع قرار يسمح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإلقاء خطابه السنوي أمام الأمم المتحدة وفي مؤتمر حل الدولتين عبر الاتصال عن بعد أو برسالة مسجلة مسبقا.ويسري مفعول هذا القرار، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة، لعام واحد فقط، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكل سابقة يتم تقليدها مستقبلا.يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تشترط الحضور الشخصي للقادة خلال إلقاء كلماتهم، لكنها خلال عام 2020 استثنت القرار بسبب جائحة فايروس كورونا.