كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، شروط بلاده للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكداً استعداد بلاده للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية.

وقال لافروف في مقابلة مع «القناة الأولى» الروسية: «ندرك، وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك مراراً، أن الاتفاق المستدام هو حل وسط في نهاية المطاف، نحن مستعدون للبحث عنه، شريطة ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة، والمصالح المشروعة للشعب الروسي في أوكرانيا، بالقدر نفسه كضمان المصالح المشروعة للأطراف الأخرى في هذا الاتفاق»، متهماً الغرب بعدم النية في تغيير النظام الحالي في أوكرانيا، ومواصلة الدعم.

تسوية الأزمة

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي للدول الأوروبية هو احتلال الأراضي المتبقية تحت سيطرة كييف بعد تسوية الأزمة، قائلاً: «إنهم يريدون الجزء المتبقي من أوكرانيا بعد التسوية».

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترمب تعي استحالة تجاهل نتائج استفتاءات القرم والمناطق الأخرى، مشدداً على ضرورة وضع نتائجها في الاعتبار خلال أي اتفاق مستقبلي. وشدد لافروف بالقول: «تعي إدارة ترمب المشكلات المرتبطة بحلف الناتو، وقد صرحوا بذلك علناً».

الحوار مع أمريكا

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات، مبيناً أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن. وقال لافروف: «نريد الحفاظ على الحوار الذي أقيم بين رئيسينا، وبين وزيري خارجيتينا، من خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى نفس الرغبة من الجانب الأمريكي».