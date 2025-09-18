وزير الخارجية يناقش مع نظيره المصري الجهود المبذولة لضمان أمن المنطقة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الآثمة على سكان القطاع، وانتهاكاته الأخيرة لسيادة دولة قطر الشقيقة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما ناقش الجانبان أهمية توحيد الجهود المبذولة لضمان أمن المنطقة وسلامتها.

حضر الاستقبال، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسيات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.