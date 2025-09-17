العليمي يشيد بالموقف الأمريكي في منع وصول السلاح للحوثي

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية المساندة للشرعية والداعمة للحكومة اليمنية في القيام بمسؤولياتها في خدمة الشعب اليمني، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، والسلام، وإنهاء الانقلاب الحوثي. وأكد خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن جوناثان بيتشا على أهمية الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، متطرقاً إلى الدور الأمريكي الفاعل في دعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش، وتنفيذ قرار حظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلها وأنشطتها الإرهابية، وردع تهديداتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة.

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها، وتطويرها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع المحلية على كافة الأصعدة، والوقوف أمام الدعم الدولي المطلوب لجهود الاصلاحات الشاملة، فضلاً عن التنسيق والشراكة القائمة في مختلف المجالات.

بدوره جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية التزام الولايات المتحدة القوي بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدته، ومواصلة جهوده المقدرة مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثيين.