فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 55 مدنياً في قصف إسرائيلي على مختلف مناطق غزة، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) مشاهد لتوغل قواته في المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته تتعمق في المناورة في مدينة غزة، مضيفا أن قوات اللواء 98 و162 بدأت بالعمل ضمن عملية «عربات جدعون ب».

وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو والمدفعية استهدفت غزة بأكثر من 150 هدفاً خلال اليومين الماضيين.

مسار مؤقت

وقال جيش الاحتلال إنه فتح «مسارا مؤقتا» لنزوح الفلسطينيين من سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع عبر شارع صلاح الدين، مبيناً أن هذا المسار لمدة 48 ساعة، ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة.

بدورها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمالها، موضحة أن الانقطاع جاء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة.

استهداف مستشفى

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال بمدينة غزة، مبينة أن الاستهداف تم للطوابق العلوية للمستشفى، وعلى 3 مرات متتابعة يفصل بينها بضع دقائق.

وقالت الوزارة إن الجريمة تؤكد من جديد سياسة الاحتلال الممنهجة بضرب وإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل، لافتة إلى أن مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في قطاع غزة الذي يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وأخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.