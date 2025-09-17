استثمارات

زيارة ضخمة

في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة، استقبل الملك تشارلز الثالث اليوم (الأربعاء) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قلعة وندسور وسط إجراءات أمنية وذلك بعد أن وصل أمس إلى لندن.ومن المقرر أن يضع ترمب وميلانيا إكليلا من الزهر على قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في العام 2022. وبحسب الصحافة البريطانية فإن الملك (76 عاما) والذي يخضع للعلاج من السرطان، لم يكن متحمسا لفكرة دعوة الرئيس الجمهوري، خصوصاً بعد أن استضافته والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 2019، غير أن حكومة حزب العمال تسعى إلى تعزيز «العلاقة الخاصة» بين لندن وواشنطن مستغلة إعجاب ترمب بالعائلة المالكة.من المرتقب أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الملك في تشيكرز غداً (الخميس) محاثات للتركيز على ملف التعرفات الجمركية، والذي كان قد أعلن أن بريطانيا تريد تحسين الاتفاق قليلا، كما ستكشف الولايات المتحدة استثمارات تصل لعشرات المليارات.وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن ثلاثة ملفات أساسية تسعى بريطانيا لتحقيقها من زيارة ترمب، والتي منها استعادة الثقة السياسية واستكمال اتفاق التجارة العالمية.أكد ترمب للصحفيين عقب وصوله لندن أمس أن زيارته «ضخمة»، موضحاً أنه يعتبر الملك تشارلز الثالث صديقاً قديماً.وشددت المملكة المتحدة إجراءاتها الأمنية مع إعلان شرطة «تيمز فالي» نشر وحدتها البحرية حول قلعة وندسور في إطار مجموعة واسعة من التدابير الظاهرة والخفية لضمان الأمن.