أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ما يحدث في غزة فظيع وغير مقبول أخلاقيّا وسياسيّا وقانونيّا، في ظل التدمير الممنهج للأحياء والقتل الجماعي للمدنيين والمجاعة والنزوح.

انقسامات جيوسياسية وصراعات متصاعدة

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بنيويورك: «العالم يواجه انقسامات جيوسياسية وصراعات متصاعدة وإفلاتا من العقاب وارتفاعا في عدم المساواة»، داعيا القادة إلى التحلي بالجدية واتخاذ خطوات ملموسة.

وبشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، أوضح أن الحكم القانوني بهذا الشأن من اختصاص محكمة العدل الدولية.

ولفت الانتباه إلى أن الأمم المتحدة كانت في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مقتل 400 من موظفي المنظمة في غزة، وإلى الجهود المتواصلة لإدانة الانتهاكات والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة.