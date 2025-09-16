وقع وزيرا خارجية سورية أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توم براك اليوم (الثلاثاء)، اتفاقا حول السويداء.

وكشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني والمبعوث الأمريكي خريطة طريق بشأن السويداء تتضمن سبع نقاط بدعم من الأردن وأمريكا.

خريطة طريق

وقال الشيباني: «وضعنا خريطة طريق واضحة حول السويداء بدعم من الأردن والولايات المتحدة، معلناً إطلاق مسار للمصالحة الداخلية في السويداء يشارك فيه كل أبناء المحافظة».

وأشار إلى أن خريطة الطريق تتضمن محاسبة كل من ارتكب انتهاكات في السويداء، وتتضمن نشر قوات أمن من أبناء المحافظة، مبيناً أنه سيتم نشر قوات محلية من وزارة الداخلية في المحافظة لتأمين الطرق التجارية والسكان.

واعتبر الشيباني ما يطرحه اليوم بأنه مصلحة كل سورية، مشيراً إلى أن السويداء لكل مكوناتها ومن واجب الدولة أن تسهل عودة الجميع.

موقف أردني

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن يقف بالمطلق مع سورية، مضيفاً: عملنا بشكل مكثف على مدار أسابيع لحل أزمة السويداء.

وأشار إلى أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، معرباً عن أمله في دعم المصالحة في السويداء على الأسس التي تحفظ أمن وسيادة سورية.

وأضاف: «نعمل بتنسيق كامل مع الأشقاء في سورية ونريد لسورية أن تستقر، معرباً عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية في سورية وجنوبها».

ولفت إلى أن كل الدول العربية والمجتمع الدولي يقف مع سورية مستقرة وموحدة.

خطر إسرائيل

وشدد الصفدي بالقول: «نعمل من أجل أن يستقر الجنوب السوري لأن استقراره يؤثر علينا في الأردن، موضحاً أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تريد تقسيم سورية وتدعم مشاريع الانفصال».

وحذر وزير الخارجية الأردني من خطورة دعم العنف قائلاً: «على إسرائيل أن تفهم أمنها واستقرارها يأتي من خلال احترام أمن واستقرار الآخرين».

وأشار إلى أن خريطة الطريق في السويداء تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية أيضا، مجدداً رفضه لتقسيم سورية، وقال إن هذا ليس موقف الأردن وحده بل موقف عربي ودولي، خصوصاً أن استقرار سورية هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة.

دعم أمريكي

من جهته، قال المبعوث الأمريكي توم براك: «الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم الحكومة السورية، مبيناً أن سورية ذات تاريخ عريق يحكمها حكومة تسعى للازدهار والخطوات التي تتخذها اليوم تاريخية».

وأضاف: «بناء الثقة عملية تحدث بشكل بطيء لكنها تدوم لسنوات طويلة، لافتاً إلى أنه ساعد سورية والأردن في الاتفاق على خريطة طريق بشأن السويداء لكننا سنواجه بعض المطبات وسيكون هناك بعض المحطات على طريق حل أزمة المحافظة».

وأشار إلى أن واشنطن تريد أن تدعم سورية لاستغلال مواردها الخاصة، موضحاً أنه وقع على هذا الاتفاق نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.