مطلوب دولياً

تحقيقات متقدمة

أوقفت السلطات البلغارية مالك سفينة مطلوب على خلفية التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم محكمة مدينة صوفيا اليوم (الثلاثاء)، وذلك بعد مرور 5 سنوات على التفجير الدامي.وأكدت المتحدثة أنه تم إلقاء القبض على مالك السفينة في بلغاريا، مبينة الموقوف إيغور غريتشوشكين وُضع رهن الاحتجاز لمدة أقصاها 40 يوماً بموجب قرار صادر عن المحكمة في 7 سبتمبر الحالي، وأُكّد في الاستئناف.وأفاد مصدر قضائي بلغاري أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من بافوس (قبرص) تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وبحسب نص القانون البلغاري فإن المحكمة تمنح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوما لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت سابقا أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب في أضرار جسيمة.وأكد وزير العدل اللبناني عادل نصار الشهر الماضي أن التحقيقات في تلك القضية وصلت مراحل متقدمة، موضحاً أن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف.