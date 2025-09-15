فيما تؤكد وسائل إعلام أمريكية أنه سيزور الدوحة غداً (الثلاثاء)، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الإثنين)، أن بلاده تركز حالياً على الدور الذي قد تلعبه قطر في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة. وأوضح أن واشنطن ستشجع الدوحة على مواصلة لعب دور، مبيناً أن الدوحة يمكن أن تلعب دوراً حاسماً لخلق مستقبل رائع لسكان غزة.

إطلاق الأسرى

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: «يجب أن ينتهي وجود حركة حماس ككيان مسلح بسبب تهديده للسلام والأمن في المنطقة»، مبيناً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان واضحاً بشأن إطلاق سراح كل الأسرى، وإبعاد حركة حماس من حكم غزة.

وأشار إلى أن بلاده لديها علاقات قوية مع الحلفاء في الخليج، متهماً حماس باستخدام سكان غزة كدروع بشرية وأنها تهدف إلى القضاء على إسرائيل.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني أوضح روبيو أن ترمب سيواصل حملة الضغوط القصوى على إيران، مشيرا إلى أن تهديد إيران يطال إسرائيل وأوروبا والعالم، على حد زعمه.

أمريكا حليف

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس في الدوحة، مشيراً إلى أن أمريكا ليس لديها حليف أفضل من إسرائيل.

وزعم نتنياهو أن «الهجوم على الدوحة لم يفشل»، وأنه لا حصانة لقادة حماس في أي مكان.

وبرر نتنياهو قيام الجيش الإسرائيلي بهدم الأبراج في غزة، بالقول إن «حماس تستخدمها كمعاقل»، مطالباً سكان القطاع بالمغادرة فوراً.