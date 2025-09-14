1000 مريض شهرياً

تحديات نفسية

فيما تزايدت حالة القلق والخوف في أوساط الإسرائيليين من القادم، كشفت إدارة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن معالجتها نحو 20 ألف جندي إسرائيلي أصيبوا في الحرب على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، غالبيتهم يعانون من مشكلات صحية نفسية.ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»عن بيان للوزارة أن نحو 56% من الذين عولجوا في مراكز إعادة التأهيل خلال الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وحالات أخرى تتعلق بالصحة النفسية، مبينة أن نحو 9% من الجرحى مصنفون بأن إصاباتهم متوسطة إلى شديدة، و56 جريحاً مصنفون بإعاقة تفوق 100% (أشد درجات الإصابة)، و24 جريحاً بإعاقة كاملة (100%)، و16 جريحاً مصابون بالشلل، و99 جريحاً مبتورو الأطراف حصلوا على أطراف صناعية.وأشارت إدارة إعادة التأهيل إلى أن من بين هؤلاء الجنود الإسرائيليين الجرحى، نحو 64% من جنود الاحتياط، لافتة إلى أنه يتم علاج نحو 1000 جندي إسرائيلي جريح من الحرب في غزة كل شهر، من قِبل قسم إعادة التأهيل، بالإضافة إلى نحو 600 طلب علاج من حروب سابقة.وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قسم إعادة التأهيل يتكفل حالياً برعاية نحو 81,700 جندي جريح قديم، بينهم 31 ألفاً (بنسبة 38%) يعانون من مشاكل نفسية، متوقعة أن يرتفع العدد إلى 100 ألف جندي في حلول 2028، على أن يكون نصفهم على الأقل يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ومشكلات نفسية أخرى.وقال مسؤولون في قسم إعادة التأهيل، إن هناك تحديات أخرى تتعلق بعلاج المصابين نفسياً، والقلق من حالات الانتحار، ونقص المعالجين، وهي قضايا تتطلب استجابة فورية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أعلنا أخيراً، إنشاء لجنة عامة من أجل صياغة توصيات لتوسيع الاستجابة لعلاج وتأهيل الجنود الجرحى.يذكر أن هيئة البث الإسرائيلي كشفت الشهر الماضي عن ارتفاع حالة الانتحار في أوساط الجيش الإسرائيلي في ظل مخاوف من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة انتحار 16 جندياً منذ بداية العام الحالي.