أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن العدوان الإسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض، موضحاً أن بلاده لن تتهاون مع أي اختراق للسيادة.وندد رئيس الوزراء القطري خلال كلمة له أمام وزراء الخارجية، بالصمت الدولي على جرائم إسرائيل قائلاً: «إن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها، عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها»، لافتاً إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ«المتهور والغادر» ليس اعتداء على موقع، بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته، وارتُكب أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن غزة.وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أنه لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة، لافتاً إلى أن تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة.وثمن الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر. وشدد بالقول: «ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب».وأوضح أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشدداً: «حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة».وأضاف: «يجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري»، مؤكداً أن الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية.وأشار إلى أن رسالة إسرائيل هي أنها لا تلتزم بأي خطوط حمراء.وعقد وزراء الخارجية اجتماعاً تحضيرياً للقمة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وبمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، وناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر (الثلاثاء) الماضي، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة، وتزامن الاجتماع مع بدء قادة الدول المشاركة بالتوافد إلى الدوحة.