أعلن الجيش اللبناني اليوم (السبت)، عن إصابة ٣ عسكريين، نتيجة محاولة ربان سفينة الفرار بها بطريقة غير شرعية من ميناء الضبية، وأوقف 22 شخصاً كانوا على متنها.

وقال الجيش اللبناني في بيان على حسابه في «إكس» إنه خلال الليلة الماضية وردة معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية تنفيذ عملية مطاردة السفينة (Hawk lll) أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، موضحاً ونتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية.

التحقيق مع الموقفين

وأوضح الجيش أنه جرى إيقاف ٢٢ شخصاً كانوا على متن السفينة على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحرياً من الشاطئ اللبناني، ثم أعادتها إلى مرفأ ضبية، موضحاً أنه أثناء عملية تنفيذ العملية أصيب 3 عسكريين.

وأشار إلى أنه باشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص.