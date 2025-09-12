الكويت تدين وتستنكر بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدائية بحق قطر

أعربت دولة الكويت اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة قطر وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في انتهاك سيادة الدول.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، موقف الكويت الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما شددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال.