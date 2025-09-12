كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية (FBI)، اليوم (الجمعة)، عن هوية قاتل الناشط اليميني المتطرف تشارلي كيرك، مؤكدة أن القاتل يدعى تايلور روبينسون. وأوضحت الوكالة في مؤتمر صحفي أن قواتها تمكنت من القبض على القاتل الليلة الماضية، مبينة أنه تم العثور على أدلة جنائية يجري تقييمها، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول مقتل كيرك.

القاتل سلمه والده





بدوره، ذكر حاكم ولاية يوتاه سبنسر كوكس أن القاتل كتب شعارات على أغلفة الطلقات التي أصابت تشارلي كيرك أثناء فعالية أُقيمت في جامعة يوتا. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن القاتل تايلور روبينسون، البالغ من العمر 22 عاماً، من سكان ولاية يوتا، وقد تم التعرف عليه من خلال تقنيات التعرف على الوجه، وظل تحت أنظار مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى الليلة الماضية.



الإعدام للقاتل





وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «اعتقلوا شخصاً يعتقدون أنه هو من ارتكب الجريمة، وآمل أن يحصل على عقوبة الإعدام».



توثيق لجريمة القتل

وأظهر الفيديو المشتبه به وهو يقف في الزاوية العلوية اليسرى من سطح المبنى داخل حرم جامعة يوتا، ثم يركض خلف جزء مرتفع وصولاً إلى يمين المبنى.



وقال مفوض إدارة السلام العام بالولاية بو ميسون إن المشتبه به قفز من فوق المبنى، تاركاً آثار كف يديه وبقعاً يُرجّح أنها تحتوي على حمض نووي، إضافةً إلى بصمة حذاء، مرجحين أنه كان يرتدي حذاءً من نوع «كونفرس».



وكان تشارلي كيرك في الحرم الجامعي ضمن إحدى فعاليات التوعية الطلابية التي ينظمها، والتي اشتهرت بطريقته المعتادة في تلقي الأسئلة ومجادلة خصومه في مناظرات حول أكثر القضايا المثيرة للجدل، ومنها العنف المسلح، وحضر الفعالية نحو 3 آلاف شخص.