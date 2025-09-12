أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، اعتقال السلطات الأمنية، المشتبه به في عملية اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك في جامعة يوتا، بعد ثلاثة أيام من البحث.



وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع «فوكس نيوز»: إن شخصاً قريباً من المشتبه به سلمه للسلطات، موضحاً أن الإعلان الرسمي عن الاعتقال سيجري اليوم.

ترمب يطالب بإعدامه

وشدد بالقول: «اعتقلوا شخصاً يعتقدون أنه هو من ارتكب الجريمة، آمل أن يحصل على عقوبة الإعدام»، مضيفاً: «أعتقد، وبدرجة عالية من اليقين، أننا ألقينا القبض عليه، وهو الآن قيد الاحتجاز، الجميع قاموا بعمل رائع، عملنا مع الشرطة المحلية، ومع الحاكم، والجميع بذل جهداً عظيماً».



وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قد نشر (الأربعاء)، مقطع فيديو جديداً يظهر المشتبه به في جريمة قتل الناشط اليميني، وهو يركض فوق سطح مبنى، قبل أن يقفز منه باتجاه منطقة شجرية عُثر فيها على السلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.

تحركات القاتل

وأظهر الفيديو المشتبه به وهو يقف في الزاوية العلوية اليسرى من سطح المبنى الواقع في حرم جامعة يوتا، ثم يركض خلف جزء مرتفع من المبنى وصولاً إلى يمين المبنى.



وقال مفوض إدارة السلام العامة بالولاية، بو ميسون، إن المشتبه به قفز من فوق المبنى، تاركاً آثاراً لطبعات كف يديه، وبقعاً قد تحتوي على حمض نووي، إضافةً إلى بصمة حذاء، ما دفع المحققين إلى ترجيح أن المشتبه به كان يرتدي حذاءً «كونفرس». وكان كيرك في الحرم الجامعي ضمن إحدى فعاليات التوعية الطلابية التي ينظمها، والتي تميزت بطريقته المعتادة في تلقي الأسئلة وتحدي الخصوم في مناظرة بشأن أكثر القضايا المثيرة للجدل، ومنها العنف المسلح، وحضر الفعالية نحو 3 آلاف شخص.