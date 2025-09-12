فيما أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً، اليوم (الجمعة)، بإخلاء مدينة غزة فوراً، وحذر السكان من خطورة البقاء داخلها، أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 42 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

ففي مستشفى حمد الواقع شمال غرب مدينة غزة، يبدو المشهد صادما، حيث أفادت المصادر أن جثث القتلى والمصابين تتكدُّس بالمستشفيات بينهم منتظرو المساعدات، مبينة أن الواقع صعب جداً والقتلى في جميع الأماكن المخصصة لعمل طواقم الطوارئ وملقاة على العربات ووسائل النقل البدائية التي تجلبهم من مناطق مختلفة من غزة.

استهداف مدرسة للنازحين

وذكر شهود عيان، أن قصفاً طال عدداً من المباني وشقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي القطاع، كما استهدف مباني في حي الزيتون، مبينة أن القصف استهدف أيضاً مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي غزة.

وأكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى، وفاة الطفلة آمنة معروف من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة نتيجة سوء التغذية.

أوامر إخلاء

وشرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، ونشر المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم، قائمة بمناطق زعم أنه يمكن لأهالي مدينة غزة النزوح إليها، محدداً النصيرات، البريج، الزوايدة، المغازي، غرب المصدر، دير البلح، القرارة 6 و7، وأحياء المواصي والجلاء والنصر والتحرير في خان يونس، وغرب حي الأمل وغرب حي بطن السمين وغرب حي قيزان أبو رشوان في خان يونس.

ويشكو سكان قطاع غزة من أوضاع مزرية في المخيمات الساحلية المكتظة بالنازحين والمجاعة وغياب المساعدات، وبحسب منظمات إغاثة فإن النازحين يبحثون بشكل رئيسي عن مأوى، إما في المنطقة الساحلية إلى الغرب مباشرة من مدينة غزة أو في مخيم المواصي المترامي الأطراف على طول الشواطئ والأراضي الزراعية في جنوب القطاع، والذي أعلنته إسرائيل منطقة إنسانية.