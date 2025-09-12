انفجار يهز أكبر حي في العاصمة المكسيكية

شهدت منطقة إزتابالابا، أكثر الأحياء كثافة سكانية في العاصمة المكسيكية، كارثة مرعبة أمس (الأربعاء) ، عندما انفجرت شاحنة غاز رئيسية تحت جسر مروري رئيسي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 90 آخرين، بعضهم بحروق شديدة تغطي 100% من أجسادهم.

وأعلنت عمدة مكسيكو سيتي كلارا بروغادا، في مؤتمر صحفي عاجل، أن الشاحنة التي كانت تحمل 49,500 لتر من غاز البروبان السائل، المعروف محلياً بـ«بيباس»، انقلبت على الطريق السريع إيغناسيو زاراغوزا، ما أدى إلى تسرب الغاز وانفجار هائل أشعل النيران في 18 مركبة مجاورة.ووصفت بروغادا الحادثة بأنها «مروعة»، مشيرة إلى أن 19 من المصابين في حالة حرجة، بما في ذلك طفل رضيع وطفل في الثانية من عمره، وأن 10 منهم قد أُفرج عنهم بالفعل بعد تلقي العلاج الأولى. وأكدت السلطات أن سائق الشاحنة نجا لكنه في حالة خطيرة، وقد نقل إلى المستشفى، بينما أسرع الجيران لمساعدة الضحايا وسحبهم من اللهب قبل وصول فرق الإطفاء، حيث أدى الانفجار إلى فوضى كاملة في المنطقة، مع سحب دخان كثيف غطت محطة مترو سانتا مارثا القريبة، وإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة بويبلا، ما أثر على حركة المرور في العاصمة التي تضم 9.2 مليون نسمة.وتم إخماد الحريق تماماً بعد ساعات، وأُزيلت الشاحنة من الموقع، لكن التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة، مع التركيز على عدم وجود تأمين حديث للشاحنة، وتقع إزتابالابا في الجنوب الشرقي لمكسيكو سيتي، وهي أكبر بورو (حي إداري) في العاصمة، يسكنها 1.8 مليون شخص، معظمهم من الطبقات العاملة، وتعتمد على شبكة مرور مزدحمة لربطها بالمدن المجاورة. ويُعد نقل الغاز السائل عملاً شائعاً في المكسيك، حيث يعتمد 80% من المنازل والأعمال على البروبان للطبخ والتدفئة، ما يجعل آلاف الشاحنات اليومية عرضة للحوادث. ومع ذلك، أدى سوء الصيانة والازدحام إلى حوادث متكررة، كما في انفجار خط أنابيب تولاهويلبان عام 2019 الذي قتل 137 شخصاً، أو انفجار شاحنة غاز في كانكون عام 2021 الذي أسفر عن 5 قتلى.