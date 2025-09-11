فيما قتل 39 شخصاً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم (الخميس)، دمرت غارات إسرائيلية 8 منازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة إنه انتشل جثماني قتيلين تعرضا لقصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، في حين تم إجلاء 40 فلسطينياً، بينهم مصابون حاصرتهم قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا منذ أسابيع.

إعلان حرب

من جهة أخرى، أكدت حركة حماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته تجاوزوا كل القوانين والأعراف الدولية باستهداف قطر، مؤكدة في خطاب ألقاه فوزي برهوم أن الهجوم على قطر بمثابة إعلان حرب من إسرائيل على المنطقة.

وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يعرّض الأمن الإقليمي للخطر، مبينة أن محاولة إسرائيل الفاشلة اغتيال وفد الحركة تعكس البحث عن انتصار وهمي.

ولفتت إلى أن إسرائيل لن تنجح في التأثير على مواقف الحركة، مبينة أنها تتعمد إفشال الوساطة القطرية المصرية لوقف الحرب. وأشار برهوم إلى أن زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا بالهجوم الإسرائيلي في قطر.

عقوبات أوروبية

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن العقوبات المقترحة ضد إسرائيل سيتم رفعها للتصويت وسيتم الأخذ برأي الأغلبية، وذلك بعد يوم من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل، وإنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر القادم، وهي أداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.