بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شيعت قطر اليوم (الخميس)، ضحايا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مبانيَ سكنية في الدوحة (الثلاثاء) الماضي.

وظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة المصلين على جنائز الضحايا في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتم دفنهم في مقبرة مسيمير، بحسب بيان وزارة الداخلية القطرية.

أسماء الضحايا

وكانت إسرائيل قد استهدفت بهجوم صاروخي (الثلاثاء)، مباني سكنية في الدوحة، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، غير أن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، في حين قتل 5 من أعضائها إضافة إلى عنصرمن قوات الأمن القطرية.وأفصحت حركة حماس عن أسماء القتلى وهم: هُمام نجل رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبدالله عبد الواحد ومؤمن حسّون.

وأعلنت السلطات القطرية أن العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطري استشهد في الهجوم.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد قال لشبكة «سي إن إن» إن بلاده لا تقبل التهديدات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن نتنياهو يهدد الدول الأخرى في المنطقة وهي لم تشكل له أي تهديد.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أمله في أن يكون هذا الرد حقيقياً وقادراً على وقف بلطجة إسرائيل، مضيفاً: «سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة قوية بشأن القصف الإسرائيلي ونُقدّر هذا الموقف، لكن يجب أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات عملية».

نتنياهو مطلوب للعدالة

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول تقديم محاضرات قانونية، بينما هو نفسه ينتهك القوانين الدولية ويجوّع قطاع غزة، مؤكداً أن نتنياهو يجب أن يُقدم للعدالة، وهو مطلوب أصلاً للمحكمة الجنائية الدولية.