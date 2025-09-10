أكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صحفي، أنه في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، فقد تم التأكد من هوية الشهيد جهاد حسن رياض حسن لبّد، الذي انتقل إلى رحمة الله جراء الاعتداء الذي استهدف أمس (الثلاثاء) أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة.

وأوضحت الوزارة أن الجهود ما زالت متواصلة للتعرف على شخصين مفقودين من خلال أعمال البحث والاستدلال الميداني التي تنفذها الفرق المختصة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الفرق عثرت في موقع الحادث على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة، ويعكف حالياً الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث للتعرف على هوياتهم بدقة، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات والإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها.