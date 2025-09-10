فرض الجيش النيبالي اليوم (الأربعاء) حظر تجوال غير محدود المدة في كافة مدن البلا، وشدد من إجراءاته على البرلمان إثر احتجاجات في العاصمة كاتمندو، تسببت بمقتل 19 شخصاً وإصابة العشرات وإحراق عدد من المؤسسات بينهم البرلمان ومنازل وزراء وسياسيين مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي.

ونشر الجيش قواته في الشوارع التي لا تزال ممتلئة بالمركبات المحترقة وأكوام من المعدن الملتوي، فيما يواصل رجال الإطفاء التابعون للجيش إخماد الحرائق في القاعة الرئيسية داخل البرلمان، وأجزائه الخارجية بعد أن أضرم المتظاهرون الغاضبون النار أمس، على خلفية حظر الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي.

قال المتحدث باسم الجيش، راجا رام باسنيت: نحاول أولاً إعادة الوضع لطبيعته، ونحن ملتزمون بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

فيما، قال متحدث باسم مطار كاتمندو إن الرحلات الجوية تعطلت، حيث تم إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة حتى الساعة السادسة مساءً (12:15 بتوقيت جرينتش).