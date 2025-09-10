أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة، باعتباره خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافرا على سيادة دولة قطر وأمنها.

انتهاك جسيم لسيادة دولة عربية

وأكد المجلس، في بيانٍ أمس، الرفض المُطّلَق لهذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكا جسيما لسيادة دولة عربية، وتصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، مُحذّرا من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك.

تضامن كامل

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة، واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.